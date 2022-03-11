В Херсонской области оккупанты расстреляли авто гражданской жительницы: женщина погибла

Враг мародерствует в местных магазинах.

В селе Дарьевка в Херсонской области российские коккупанты в упор расстреляли гражданскую женщину в автомобиле. Машина вспыхнула, шансов выжить у водителя не было. Захватчики демонстрируют зверства не только в отношении мирных украинцев. Они добивают, закапывают и сжигают своих раненых.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, область не сдается, рассказали в сюжете ТСН.

Митинг на площади Свободы: херсонцы продолжают традицию и шестой день выходят в центр с флагами. Между тем, коммунальные службы ремонтируют поврежденные сети и пытаются держать город в порядке.



Пригород снова страдает от вражеских обстрелов. Ночью снаряд попал в детское убежище в Зеленовке, разбитый пищеблок. Поврежден дом престарелых, а также частные дома. В области огромная проблема с лекарствами для хронически больных. Тем временем предприниматели на Каховском рынке кормят нуждающихся. Лучшие повара херсонских ресторанов готовят для медиков и эвакуированных людей.

Тем временем русские военные прибывают и прибывают в город. Не найдя фашистов и бандеровцев, освобождают местные магазины от продуктов и денег: не пренебрегают гривнами из разбитого терминала.

Своих погибших, которых в степях Херсонской области пало много, россияне в соседний Крым не вывозят. Жители Чаплинки рассказывают, что трупы погибших оккупанты пытаются сжигать.

Несмотря на страшные реалии и оккупацию, область пытается превращаться в жизнь: люди выходят на работу, заработал оптовый рынок. Правда, из-за осаду Херсона продукты туда завезти невозможно.