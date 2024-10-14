В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль: две женщины погибли

Сегодня, 14 октября, россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль вблизи Гавриловки.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины, 72 и 56 лет. Также ранен 46-летний водитель транспортного средства", — написал он.

Кроме того, российские военные около 10:00 сбросили взрывчатку с дрона в Новоалександровке Херсонской области. 68-летний мужчина, находившийся на улице, получил взрывную травму и ранение ног. Врачи оказали ему помощь на месте.

Власти Херсона сообщили, что в течение августа российские военные 2200 раз атаковали с беспилотников населенные пункты области. Людей призывают к эвакуации в безопасные районы, жители просят защитить их населенные пункты системами РЭБ, а российские власти продолжают отвергать обвинения в агрессии против мирного населения Украины.

Как уберечься жителям Херсона от вражеских дронов — читайте в новости.

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