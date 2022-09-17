В Херсонской области оккупанты силой готовят мужчин к мобилизации

В Херсонской области оккупанты продолжат усиление фильтрационных мер с целью давления на местных жителей для получения ими российских паспортов.

Об этом в Телеграмм-канале написал глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, враг планирует привлекать мужчин, которые будут иметь оккупационное удостоверение личности, к мобилизации в так называемую российскую армию. Все – для участия в боевых действиях против ВСУ.

"Партизаны призывают жителей временно оккупированных районов Херсонской области соблюдать осторожность и противодействовать врагу всеми возможными способами", — отметил Братчук.

Ранее стало известно, что оккупанты хотят мобилизовать в свои ряды 6 тысяч мужчин в Горловке. Поэтому в городе интенсивно ищут мужчин и проводят облавы на рынке, в магазинах и на автозаправках.

Карта войны 16 сентября: возле Херсона ВСУ ударили по вражескому составу боеприпасов

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