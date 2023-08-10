В Херсонской области оккупанты случайно сбросили бомбы на собственные позиции

Cнаряды не всегда долетают до жилых домов и падают прямо на позиции захватчиков на левом берегу.

Российские оккупанты в минувшие сутки сбросили три управляемые авиационные бомбы на свои позиции на южном направлении.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщила начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг продолжает обстрелы мирного населения в Херсонской области и кое-где подтянул резервы. Из-за чего количество обстрелов на юге выросло до 40 в день.

"Мы делаем все, чтобы российские боеприпасы не долетали до мирных жителей. В некоторых случаях оккупантам удается с этим справиться самим. Вчера, пытаясь атаковать тактической авиацией с выпуском управляемых авиабомб, Бериславский район на правом берегу, они уронили три КАБа прямо на себя — на свои собственные подразделения, которые уютно обосновались на Левом берегу", — отметила она.

Ранее сообщалось, что в оккупанты открыли шлюзы Каховской ГЭС и затопили собственные позиции.

Читайте также: