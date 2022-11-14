В Херсонской области оккупанты убили супругов фермеров – тела обнаружили в подвале

В деоккупированной Херсонской области обнаружили тела супругов, которых убили российские оккупанты.

На освобожденной территории Херсонской области – в поселке Архангельское правоохранители обнаружили в подвале тела супругов фермеров, убитых российскими оккупантами.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в августе 2022 года во время оккупации поселка Архангельское Высокопольской территориальной громады военнослужащие ВС РФ убили местных супругов фермеров в их собственном погребе на территории домовладения.

"При проведении правоохранителями следственно-оперативных мероприятий обнаружено место захоронения тел двух погибших — мужчины и женщины. При поверхностном осмотре тел установлены повреждения черепов. В настоящее время они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Зверства оккупантов в Херсонской области

После освобождения правого берега Днепра в Херсонской области на деоккупированных территориях начали обнаруживать тела мирных людей, которых убили российские захватчики.

Так, 12 ноября стало известно, что в Бериславском районе Херсонской области обнаружили останки людей, которые убили оккупанты. По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям.

4 ноября в освобожденном от оккупантов поселке Высокополье Херсонской области обнаружили три тела со следами насильственной смерти. По предварительным данным, российские военные расстреляли трех гражданских и зарыли их тела вблизи частных домов.

Читайте также: