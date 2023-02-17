В Херсонской области оккупанты убили за сутки трех мирных жителей, еще семеро — получили ранения

Российские захватчики 76 раз атаковали Херсонщину: били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.
Российские военные за прошедшие сутки 76 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области.
16 февраля три человека погибли и семеро получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 76 раз атаковали Херсонщину. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА", — говорится в сообщении.
Херсон оккупанты обстреляли девять раз: попали в торговый порт и жилые дома.
Напомним, в Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами – есть погибшие и раненые.
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