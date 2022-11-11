Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсонской области оккупанты уничтожают инфрастуктуру, минуют дороги и переселяют людей — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
707
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсонской области оккупанты уничтожают инфрастуктуру, минуют дороги и переселяют людей — Генштаб

Фото: Associated Press

Уже известны факты взрывов на минах мирного населения.

В Херсонской области армия Российской Федерации продолжает грабить населенные пункты, из которых отступает. В то же время с пока еще захваченных территорий оккупанты принудительно выселяют местных жителей.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба 11 ноября.

В Херсонской области бегущие оккупанты пытаются максимально повредить линии электропередач и другие элементы транспортной, а также критической инфраструктуры.

В поселке Зеленовка российские оккупанты запретили местным жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляют дооборудование системы оборонных рубежей.

Тем временем в Тягинке и Казацком вражеская армия заменяла дороги и элементы инфраструктуры. Кроме того, уже есть факты взрывов гражданского населения.

Напомним, российский военный блогер Alex Parker Media сообщил, что оккупанты в панике покидают Херсон, а на левом берегу также царит анархия. Из-за метких обстрелов ВСУ, оккупанты убегают подальше от реки Днепр.

Читайте также :

Карта войны на 10 ноября: ВСУ отвоевали еще 12 населенных пунктов

Карта войны на 10 ноября: ВСУ отвоевали еще 12 населенных пунктов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
707
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация