В Херсонской области оккупанты усиливают группировку за счет "мобиков" и продолжают "эвакуацию" — Генштаб

Российские кафиры усиливают группировку на правобережной части временно занятой территории Херсонской области за счет "мобиков". Кроме того, из региона идет так называемая "эвакуация".

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ 28 октября.

Отмечается, что российская армия усилила направление мобилизованных военнослужащих численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших тимасово занятые территории.

С Херсонщины оккупанты активно вывозят медоборудование и имущество с "национализированных" предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка, оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов убежден, что российская армия будет сражаться за Херсон до последнего солдата. Вероятно, считает эксперт, Путин отдал приказ не отступать с правого берега Днепра в Херсонской области.

Минобороны Украины информирует, что в регионе продолжаются бои. В Херсонском направлении ВСУ находятся в активной обороне и не отдают территории россиянам.

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