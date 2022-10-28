Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсонской области оккупанты усиливают группировку за счет "мобиков" и продолжают "эвакуацию" — Генштаб

Дата публикации
Просмотры
1593
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсонской области оккупанты усиливают группировку за счет "мобиков" и продолжают "эвакуацию" — Генштаб

Фото: Associated Press

Мобилизированных селят в заброшенные квартиры.

Российские кафиры усиливают группировку на правобережной части временно занятой территории Херсонской области за счет "мобиков". Кроме того, из региона идет так называемая "эвакуация".

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ 28 октября.

Отмечается, что российская армия усилила направление мобилизованных военнослужащих численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших тимасово занятые территории.

С Херсонщины оккупанты активно вывозят медоборудование и имущество с "национализированных" предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка, оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов убежден, что российская армия будет сражаться за Херсон до последнего солдата. Вероятно, считает эксперт, Путин отдал приказ не отступать с правого берега Днепра в Херсонской области.

Минобороны Украины информирует, что в регионе продолжаются бои. В Херсонском направлении ВСУ находятся в активной обороне и не отдают территории россиянам.

Читайте также:

Жизнь в свинарнике и пыточные в школе: что делали оккупанты в селе в Херсонской области

Жизнь в свинарнике и пыточные в школе: что делали оккупанты в селе в Херсонской области
 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1593
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация