Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

В Херсонской области оккупанты усиливают террор: обыскивают дома, похищают женщин и пытают местных

Дата публикации
Просмотры
3168
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсонской области оккупанты усиливают террор: обыскивают дома, похищают женщин и пытают местных

Прокуратура Херсонской области

Также на временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов.

В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеются многочисленные факты похищения женщин и пыток местных жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой гуманитарной помощи среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.

Также на временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения.

Кроме того, 86 населенных пунктов Херсонской области обесточены и без воды. 5660 жителей остались без газоснабжения.

На Херсонском горсовете заменили огромный флаг Украины

На Херсонском горсовете заменили огромный флаг Украины

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация