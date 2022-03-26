В Херсонской области оккупанты усиливают террор: обыскивают дома, похищают женщин и пытают местных

В Херсонской области оккупанты усиливают террор: обыскивают дома, похищают женщин и пытают местных

Также на временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов.

В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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"Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеются многочисленные факты похищения женщин и пыток местных жителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой гуманитарной помощи среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.

Также на временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения.

Кроме того, 86 населенных пунктов Херсонской области обесточены и без воды. 5660 жителей остались без газоснабжения.

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