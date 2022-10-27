В Херсонской области оккупанты ведут бой, чтобы сдержать масштабное наступление украинских войск

У самих россиян на этом участке нет достаточно сил, чтобы осуществлять контратакующие мероприятия, так считают украинские военные, которые постепенно оттесняют врага на Херсонщине к Днепру.

Российские войска наносят артиллерийские удары по всей линии фронта на Юге, чтобы не дать украинским военным перегруппироваться для масштабного наступления, говорится в ТСН.

С утра вражеская артиллерия сначала била по позициям бойцов, затем перенесла огонь в соседнее село. Уже через несколько минут после начала обстрела, в сторону, откуда били русская артиллерия, мчались наши танки, а через несколько минут с неба уже слышится грохот с посвистыванием. Бомбить именно тех россиян, которые стреляют по деревням. "Когда наши наносят удар – всегда радостно, все совсем иначе становится. Ребята достаточно хорошо их атакуют со всех сторон, с флангов. Теперь наши, как говорится, скорее в Херсон и дальше", — говорит боец "Шериф".

Российские войска время от времени еще устраивают обстрелы, но сил на серьезное наступление у них нет, считает Шериф. Максимум – враг пытается задержать наше наступление, которое погонит врага из этих степей вплоть до Днепра и за Днепр.

На линии фронта все еще покидают гражданские – пенсионер Николай Григорьевич живет в полуразрушенном селе, из которого большинство жителей давно уехало. Он все время ремонтирует свой дом, в который постоянно прилетает, и ждет сына, пропавшего без вести в Мариуполе во время боев за меткомбинат Ильича. Николай Григорьевич даже не хочет думать, что сын погиб. Он убежден, тот жив, и старому отцу нужно его просто дождаться. "Жду я сына, вот придет он из плена, а тут нет никого. Он у меня в Мариуполе, 2 раз попал, бедняга. Первый плен у него был в Дебальцево. Я не могу поехать, потому что придет, шапку бросит, скажет «елки -пылки»! Поэтому я здесь", — говорит мужчина.

Читайте также:

Украина за время войны вернула из российского плена почти 1000 человек.

Он сделал другой выбор: Риши Сунак не будет жить в доме, где жили Борис Джонсон и Лиз Трасс

Россияне готовятся к обороне Попасной: из города вывезли людей и превращают его в "крепость"