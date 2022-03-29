В Херсонской области оккупанты выдают местным пенсии в рублях: в НБУ жестко отреагировали

В Херсонской области оккупанты выдают местным пенсии в рублях: в НБУ жестко отреагировали

Нацбанк напомнил, что единственной валютой в стране есть гривна.

В Херсонской области оккупанты начали выдавать "пенсии" украинцам в рублях. В Национальном банке Украины напомнили, что согласно Конституции Украины единственной денежной единицей Украины является гривна.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Там напомнили, что выпуск и оборот других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средства платежа на территории Украины запрещается. Поэтому, отметили в НБУ, действия Банка РФ, обеспечивающего оборот рубля в некоторых населенных пунктах Херсонской области, недопустимы.

"Банковская система Украины может осуществлять надлежащее обслуживание населения, а Национальный банк и банки – продолжать обеспечивать оборот гривни на временно оккупированных территориях в соответствии с законодательством Украины", – говорится в заявлении.

В Нацбанке призвали прекратить действия по обороту рубля на временно оккупированных территориях Украины, поскольку это нарушает нормы международного права. Там подчеркивают, что оккупанты создают дополнительные предпосылки для гуманитарного кризиса.

Напомним, в Геническе (Херсонская область) российские военные выдают местным рубли. Областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев объяснил ситуацию с введением российского рубля на территории Херсонской области.

“Что касается рублей, то они могут вводиться, когда исчезнет гривневая масса. Для того чтобы она не исчезла, должна работать экономика. Мы стараемся поддерживать хотя бы внутреннюю экономику, чтобы люди выходили на работу и платили налоги. О рублях у нас пока речь даже не идет. Рубли могут ввести, когда Херсонщина будет признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета", — сказал он.

Напомним, согласно статье 99 Конституции Украины, денежной единицей Украины является гривна.