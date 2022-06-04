В Херсонской области оккупанты заминировали пляж в Лазурном: погибли три человека

На пляже курортного поселка Лазурное (Скадовский район) на российской мине подорвались три местных жителя.
Военные РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря.
Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.
Трагедия произошла вблизи пансионата "Парус". В результате взрыва все трое погибли на месте.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Ранее сообщалось, что мужчина выехал проводить сельхозпробы в поле возле села Липовка и наткнулся на взрывоопасное устройство. В результате техника серьезно повредилась, а сам тракторист выжил.
А в Черниговской области водитель трактора наехал на боеприпас и взорвался. Мужчина травмировался.
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