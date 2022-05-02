В Херсонской области оккупанты замучили ветерана АТО: прокуратура расследует дело

Херсонская областная прокуратура расследует дело жителя Херсона, ветерана АТО. Муж умер от пыток российскими военными.

Мужчина скончался в больнице после издевательств.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Также читайте В Харьковской области оккупанты замучили ребенка и фельдшера

Ветерана похитили в начале апреля из собственного дома в селе Абрикосовка. Где его держали неизвестно, но мужчины не было две недели. За это время военные РФ применяли к нему физическое насилие и пытку. После которых мужчина попал в больницу в критическом состоянии, где впоследствии скончался.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц, досудебное расследование продолжается.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у погибшего осталось двое детей.

В Сумской области российские фашисты убили украинского марафонца из Книги рекордов Украины

Напомним, военные преступники РФ сделали фотографии замученного и убитого парня и отправили его матери.

Читайте также: