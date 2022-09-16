В Херсонской области оккупанты запретили жителям некоторых населенных пунктов приближаться к переправам — Генштаб

На большинстве направлений противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии.

Противник вводит режим усиленной безопасности в Южно-Бугском направлении.

Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 16 сентября.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Харьковском направлении, в том числе и с территории российской федерации, — в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Нескучное, Зибино, Волчанск, Стрелка, Двуречная, Купянск и Пристин;

на Славянском направлении – в районе населенного пункта Гороховатка;

на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Яровая, Святогорск, Донецкое и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Белогоровка, Раздолевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск;

на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Новомихайловка, Авдеевка и Водяное.

В Новопавловском и Запорожском направлении враг активных действий не проводил. Продолжил обстрелы по всей линии столкновения. От огня артиллерии оккупантов пострадало более 30 населенных пунктов, в том числе и город Запорожье.

На Южно-Бугском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Правдино, Луч, Степная Долина, Любомировка, Новогригоровка, Мирное, Широкое, Киселевка, Первомайское, Белогорка, Сухой Пруд, Ивановка, Белая Криница, Новопетровка, Ольгино, Высокополье, Нововозовка. Российские оккупационные войска продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Хомовка Луганской области на территории местного аграрного лицея размещается военная техника, а в корпусах — личный состав противника. Такая же ситуация и в других оккупированных населенных пунктах Харьковской (Подолы), Запорожской (Черниговка) и Херсонской (Подстепное) областей.

Напомним, в Изюмском районе стало известно о пяти кладбищах, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные. По данным украинских властей, количество погибших может превысить Бучанскую трагедию.

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