В Херсонской области оккупанты заставляют осужденных копать траншеи

Осужденных Дарьевской исправительной колонии №10, расположенной в Херсонской области, российские военные переместили в другую колонию и заставляют копать траншеи.

В захваченной колонии кафиры ремонтируют свою технику.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Херсонского городского совета и бывшая работница Пенитенциарной службы Гаяне Оганесян.

"Непокоренным простреливают ноги. На базе 10 колонии будут расположены боксы для ремонта военной техники РФ. Оккупанты готовы дать осужденным оружие, чтобы те выступали под триколором против армии Украины", — говорится в сообщении.

Сотрудники колонии, которым удалось сбежать, скрываются, чтобы избежать сотрудничества с оккупантами.

Ранее стало известно, что в СИЗО временно оккупированного Херсона россияне убили заключенного и похитили начальника учреждения.

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