В Херсонской области оккупанты заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям

В Херсонской области росгвардия захватила помещение провайдера "Статус" и выключила оборудование, заставляя руководство подключиться к сети в Крыму.

Также оккупанты угрожают расправой тем, кто откажется сотрудничать с оккупационным режимом.

Об этом сообщило Госспецсвязи.

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В ведомстве отметили, что свободный доступ к информации – одна из главных угроз для россиян на временно оккупированных территориях, ведь если украинцы знают правду, враждебная пропаганда не работает. Именно поэтому оккупанты пытаются присоединить интернет-сети Украины к своей системе, подконтрольной спецслужбам, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия людей в интернете. Россияне шантажируют и угрожают расправой украинцам, отказывающимся сотрудничать с оккупантами.

В ведомстве напомнили, что подобные действия являются грубым нарушением международного законодательства. Госспецсвязи их фиксирует и будет привлекать в качестве доказательств дел против оккупантов.

Как сообщалось, Национальный союз журналистов Украины исключил из своих рядов за коллаборационизм журналистов с временно оккупированных территорий Запорожской области. За предательство исключили троих журналистов из Мелитополя: Олесю Грусневу, Дениса Дорофеева и Дмитрия Переверзева. Они начали сотрудничать с российскими оккупантами.

Жительница Херсона рассказала, какая сейчас ситуация в городе

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