В Херсонской области оккупанты жестоко убили супругов в квартире

В одном из населенных пунктов Бериславского района обнаружены тела хозяев квартиры с признаками насильственной смерти.

В Херсонской области в одном из населенных пунктов Бериславского района правоохранители нашли тела хозяев квартиры с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По предварительным данным, женщина погибла от удара тупым предметом по голове, мужчина от огнестрельного ранения в грудную клетку.

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Следователи установили, что к смерти супругов причастны российские военные, во время оккупации населенного пункта проживавшие по соседству с погибшими.

Тела погибших доставили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ведется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее сообщалось, что в Высокополье Херсонской области российские оккупанты расстреляли супругов в их собственном дворе. Местные жители были гражданскими и не имели оружия, однако это не остановило российских убийц.

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