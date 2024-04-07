В Херсонской области под российский удар попал 61-летний мужчина

В Херсонской области, в поселке Качкаровка, под российские обстрелы попал 61-летний мужчина. Вечером 7 апреля оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника.

Херсонская ОГА (ОВА) сообщила об этом в Телеграмм-канале.

В результате сброса взрывчатки с дрона местный житель получил осколочные ранения.

"Бригада скорой оказала помощь пострадавшему на месте. От госпитализации он отказался", – рассказали в ОВА.

Напомним, россияне атакуют и Сумщину. 7 апреля стало известно о ранении человека в результате артобстрела.

Накануне враг обстрелял тремя фугасными авиационными бомбами поселок Победа Белопольского общества. В результате обстрела поврежден объект энергетической инфраструктуры и дома людей.

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