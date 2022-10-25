В Херсонской области подразделения ВСУ уничтожили 13 вражеских целей: склады, технику и блиндажи (видео)

Силы обороны Украины в Херсонской области поразили объекты, которые вражеская армия использовала для удерживания региона.

В Херсонской области силами мобильного подразделения Курта 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и подразделения Нацгвардии было уничтожено 13 целей оккупантов.

Об этом сообщили 25 октября в оперативном командовании "Юг", опубликовав соответствующее видео.

"Благодаря успешно проведенной доразведке 2-мя сводными группами 28-й омбр и 27-й Печерской бригады НГУ, силы обороны Украины поразили более десятка объектов, которые вражеская армия использовала для удерживания региона", — говорится в сообщении.

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Среди уничтоженных вражеских целей — 2 склада с боекомплектом, танк, многоцелевой легкобронированный тягач и 6 единиц военной автомобильной техники, в том числе 4 джипа. Также были поражены 2 блиндажа, где скрывался личный состав.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины деоккупировали уже более 90 населённых пунктов в Херсонской области.

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