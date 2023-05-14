В Херсонской области погибли 5 человек в результате подрыва на вражеской мине — ОП

В Херсонской области в селе Миролюбовка погибли пять человек в результате подрыва мины, которую оставили после себя оккупационные войска РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады.

"Взорвался несдетонированный снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68", — рассказал детали Андрей Ермак.

Напомним, у Зеленского показали последствия ночного ракетного удара по Тернополю (фото).

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