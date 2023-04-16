В Херсонской области погибли мать с дочерью, а в Николаевской области — подростки: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: ночью — авиаудар, г. Семеновка Новгород-Северский район. Повреждены помещения предприятия. Без жертв.

Сумщина: ночью россияне нанесли авиаудар по окраине пгт Свеса Свеской громады.

В результате удара было повреждено помещение коммунального учреждения, два человека получили телесные повреждения. Также ударом повреждены два админпомещения. Данные о последствиях уточняются.

Запорожская область: за минувшие сутки враг совершил 101 обстрел по 19 населенным пунктам. Снова атаковал прифронтовые Гуляйполе и Орехов. Кроме того, враг совершил массированную атаку ночью.

В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу.

В областном центре враг попал в зеленую зону и предприятие. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора.

В Купянском направлении враг совершил минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двухлетнего и Берестового.

В результате обстрелов с. Петропавловка Купянского района повреждены два частных жилых дома, автомобиль и трактор.

Луганщина: артиллерийские обстрелы на протяжении минувших суток со стороны россиян подверглись Стельмаховке, Невскому и Белогоровке.

Донецкая область: 2 погибших, 7 раненых гражданских в сутки.

Враг совершил авиаудары, обстреливал населенные пункты из РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии, минометов. Обстреляли: Авдеевку, Железное, Константиновку, Курахово, Торецк, пгт Большая Новоселка, пгт Очеретино, с. Новокалиново, с. Новоселовка первая, с. Александрополь, с. Предтечи.

Повреждены 14 жилых домов, из них 5 – многоэтажки, 4 торговых павильона, аптека, гараж, помещение ТЦ "Меркурий", местные ЛЭП, админздание санэпидемстанции.

Николаевщина: сегодня ночью вражеским ракетным обстрелам подверглась Снегиревская громада. Предварительно, зенитно-ракетные системы С-300. В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

В городе Снигиревка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, без пострадавших.

Вчера утром враг совершил обстрел населенного пункта Гороховской громады. Повреждено здание детского сада и клуба. Без пострадавших.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 70 обстрелов, выпустив 419 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения. Российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города Херсона. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения. Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери.

В Петропавловке Новоалександровской громады 18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой, в результате чего получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

С деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек.

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