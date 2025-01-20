В Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на мини во время эвакуации больного

Эвакуация не остановилась и больного успешно доставили к медикам.

В Херсонской области на одной из эвакуационных операций полицейский автомобиль подорвался на вражеской мини при транспортировке больного мужчины.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины

"В полицию обратился староста с просьбой срочной эвакуации 60-летнего местного жителя, нуждавшегося в неотложной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Полицейские приехали на место, помогли мужчине сесть в автомобиль и подготовиться к эвакуации. Однако во время движения бронированный автомобиль задел противопехотную мину, установленную врагом.

В Херсонской области на российской мине подорвался полицейский автомобиль, который спасал человека

К счастью, взрыв не причинил вреда ни полицейским, ни эвакуированному. После взрыва правоохранители продолжили эвакуацию и доставили больного в безопасное место, где его уже ждали медики.

Напомним, в Антоновке Херсонской области на российской мине взорвался местный житель. Его доставили в больницу.

Читайте также: