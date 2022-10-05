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В Херсонской области предательница выдала оккупантам 23 человек, поддерживающих Украину

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В Херсонской области предательница выдала оккупантам 23 человек, поддерживающих Украину

Фото: движение "Желтая лента"

В Херсонской области предательница выдала оккупантам не менее 23 проукраинских местных жителей.

Бывшая сотрудница правоохранительных органов согласилась на сотрудничество с оккупантами и выдала россиянам патриотов Украины. Ей объявлено подозрение.

Об этом сообщает СБУ.

Бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсона согласилась сотрудничать с оккупантами.

"По заданию российских спецслужб она передала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах. В обмен на лояльность злоумышленница получила должность в так называемой "военно — гражданской администрации Херсонской области" и теперь пытается "оправдать проявленное ей доверие", — говорится в сообщении.

Предательница объявлена о подозрении за сотрудничество с оккупантами. Продолжается следствие.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, готовивших "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1147
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