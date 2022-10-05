В Херсонской области предательница выдала оккупантам 23 человек, поддерживающих Украину

В Херсонской области предательница выдала оккупантам не менее 23 проукраинских местных жителей.
Бывшая сотрудница правоохранительных органов согласилась на сотрудничество с оккупантами и выдала россиянам патриотов Украины. Ей объявлено подозрение.
Об этом сообщает СБУ.
Бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсона согласилась сотрудничать с оккупантами.
"По заданию российских спецслужб она передала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах. В обмен на лояльность злоумышленница получила должность в так называемой "военно — гражданской администрации Херсонской области" и теперь пытается "оправдать проявленное ей доверие", — говорится в сообщении.
Предательница объявлена о подозрении за сотрудничество с оккупантами. Продолжается следствие.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, готовивших "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области.
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