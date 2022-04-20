В Херсонской области продолжаются постоянные обстрелы и идет подготовка к псевдореферендуму: ситуация в регионе

В Херсонской области продолжаются постоянные обстрелы и идет подготовка к псевдореферендуму: ситуация в регионе

Россия готовит в Херсонской области массовые провокации и планирует обвинить в них Вооруженные силы Украины.

Херсон – одна из самых горячих точек, где продолжаются бои. С 1 марта российские оккупанты временно оккупировали Херсон. Войска РФ не покидают намерения взять город полностью под свой контроль, однако местные жители постоянно выходят на мирные митинги в поддержку Украины.

По состоянию на 20 апреля активные боевые действия идут в районе Александровки. В Херсонской области враг атакует позиции ВСУ с целью выхода на административные границы Херсонской области.

По информации ОВА, в большинстве территориальных общин региона ситуация очень напряженная: без электро- и водоснабжения 67 населенных пунктов области и 2, частично (40870 человек). У некоторых территориальных общин нет возможности доставить лекарства и продукты.

В области также есть проблемы с выплатами педагогам. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что в местных бюджетах на временно захваченной Херсонской области почти не осталось средств для выплат работникам дошкольных, внешкольных учреждений и вспомогательного персонала школ.

Также по данным ГУР Министерства обороны Украины, РФ готовит в Херсонской области псевдореферендум. Оккупанты печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной "ХНР" и признанию оккупационных властей. Для этого привлекли мощности типографии в Новой Каховке.

Российские захватчики свозят в оккупированный Херсон "зомбированный электорат" из-за отсутствия поддержки среди местного населения идеи создания так называемой "ХНР".

Россия готовит в Херсонской области массовые провокации и планирует обвинить в них Вооруженные силы Украины.

Оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ в области. По данным Оперативного командования "Юг", враг пытается закрепиться на занятом рубеже, обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по позициям ВСУ и по населенным пунктам с мирным населением.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинским военнослужащим для освобождения Херсона сейчас не хватает тяжелого вооружения.

17 апреля российские оккупанты нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по прифронтовым селам Херсонской области и в районе сел Криворожского района. В результате обстрелов повреждения получили некоторые дома и фермы. Жертв нет.

Россияне также начали блокировать мобильную связь в регионе. Оккупанты захватили вышки "Киевстара" на Херсонщине, в регионе начала действовать связь "ЛНР". В пресс-службе "Киевстара" сообщили, что их базовые станции во временно оккупированных населенных пунктах Херсона обесточены или повреждены и не работают.

Оккупанты продолжают похищать людей. Так, россияне похитили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, они также удерживают бывшего главу Херсонской областной администрации Андрея Путилова.

По данным The Washington Post, с 28 февраля по 15 апреля на городском кладбище Херсона появилось 824 новых могил. Они видны на спутниковых снимках.

Напомним, в Геническе оккупанты установили памятник Ленину.

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