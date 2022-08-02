В Херсонской области прогремели взрывы: Хлань сообщил о поражении двух целей (фото, видео)

Взрывы и возгорания произошли у легендарного аэродрома в Чернобыевке и в районе железнодорожной станции Бриловка Херсонской области, где ранее ВСУ уничтожили 40 вагонов с техникой и личным составом оккупантов.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.

Местные жители сообщили, что взрывы прогремели ориентировочно в 19:00 в районе аэродрома Чернобаевка. После "прилетов" на месте происшествия жители Херсона заметили черный дым. Взрывы были настолько мощными, что их слышали жители временно оккупированного Херсона.

Экс-советник председателя Херсонской ОВА, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире телемарафона сообщил, что 2 августа на временно оккупированной Херсонской области произошли два взрыва.

"Сегодня сообщают, что слышны взрывы по железнодорожной станции и где недавно было уничтожено более 40 вагонов с оружием врага и горюче-смазочных матеріалов, которое он накапливал с помощью железной дороги. Также взрывы были слышны и в районе Чернобаевки. ВСУ уничтожают запасы врага и боекомплект оккупантов. Уничтожаются также полевые составы врага. Наши ВСУ уже имеют определенное преимущество для уничтожения боекомплекта врага. Однако оккупанты усиливают свою группировку десантниками", — сказал Хлань.

Фото: телеграмм-каналы

Депутат облсовета добавил, что оккупанты вряд ли пойдут в наступление, они перебрасывают личный состав для обороны оккупированных территорий.

Напомним, в легендарной Чернобаевке Херсонской области в четверг, 28 июля, вспыхнул масштабный пожар. Также на месте возгорания слышны звуки детонации – вероятно горел очередной российский склад боеприпасов.

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