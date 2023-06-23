В Херсонской области произошел "прилет" по базе Росгвардии: Сальдо свирепствует (видео)

Сальдо врет об ударах по жилым кварталам Геническа и Скадовска.
В Геническом районе Херсонщины 23 июня произошел "прилет" по базе Росгвардии, где располагались около 50-60 оккупантов.
Об этом сообщают местные паблики.
Так, Телеграмм-канал "Николаевский Ванек" заявил о "прилете" на территорию бывшего винзавода, где находилось расположение Росгвардии в составе 50-60 оккупантов.
"Также были прилеты в районе Генической Горки, там по предварительным данным прилетело в места бытия чая ахмат (речь идет о "кадыровцах" – ред.)", – указано в сообщении.
В заявлении также указано, что после "прилета" по российскому складу боеприпасов в Рыковом захватчики вывезли в Генический район около 150 раненых. Еще несколько десятков россиян "пропали без вести" – в основном те, которые охраняли эти склады.
В то же время херсонский гауляйтер Владимир Сальдо заявил об ударе по якобы жилым кварталам Геническа и Скадовска. Он в очередной раз принялся уверять, что были выпущены четыре ракеты Storm Shadow. То же самое Сальдо утверждал и после удара по Геническому мосту.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал коллаборант в Сети.
Напомним, в ночь на 18 июня был нанесен удар по огромному вражескому складу боеприпасов в районе Рыкового Генического района Херсонщины. Журналист Денис Казанский заявлял об ударе по железнодорожной станции "Партизаны", где происходила разгрузка российского склада с боеприпасами. Среди оккупантов было много погибших. В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение вражеского склада в Рыковом и выложили видео, как там пылало.
Впоследствии место удара по складу боеприпасов в Рыковом было зафиксировано на спутниковых снимках.
Уже 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсонщины в оккупированный Крым. В дорожном покрытии образовались несколько больших сквозных дыр.
Движение по мосту приостановили. По оценкам аналитиков, инцидент может существенно усложнить поставки врагу техники и живой силы с полуострова на остальную территорию юга Украины. Кроме того, захватчики рискуют остаться без одного из путей отхода в Крым в случае прорыва обороны со стороны ВСУ.
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