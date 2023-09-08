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В Херсонской области пьяные оккупанты устроили между собой стрельбу: есть погибшие

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Херсонской области пьяные оккупанты устроили между собой стрельбу: есть погибшие

Российские оккупанты. / Фото: Associated Press

Известно о пяти погибших.

Российские кафиры устроили между собой стрельбу в поселке Днепряне на оккупированной части Херсонской области. Пьяные россияне устроили разборки.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"В поселке Днепряне на оккупированной Херсонщине на территорию сельскохозяйственного предприятия ворвались около 30 российских оккупантов. Захватчики напились водки и начали выяснять отношения. Дошло до перестрелки, в результате чего пять оккупантов погибли", — рассказал Ковалев.

По его словам, на временно оккупированных территориях российские захватчики по-прежнему захватывают и используют объекты гражданской инфраструктуры в своих военных целях.

Напомним, легитимные власти Мариуполя сообщили, что в оккупированном городе постоянно проходят перестрелки и "бандитские разборки".   В частности, отмечается, что количество конфликтов между различными военными подразделениями с использованием огнестрельного оружия только растет.

 

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Дата публикации
Просмотры
1564
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