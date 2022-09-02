В Херсонской области "расцвел хлопок" на складе оккупантов (фото, видео)

В Антоновке Херсонской области 2 сентября были слышны взрывы. Вероятно, были нанесены удары по складу боеприпасов российских войск.

По словам местных жителей, повреждены катера оккупантов возле паромной переправы.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".

"В Антоновке Херсонской области снова состоялся хлопок. По словам местных жителей, прилетело в склад боеприпасов и техники. Также сообщают о повреждении катеров рашистов возле паромной переправы", – говорится в опубликованной информации.

Напомним, ВСУ уничтожили базу российских военных в Таврийске Херсонской области.