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В Херсонской области "расцвел хлопок" на складе оккупантов (фото, видео)

Дата публикации
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2376
Время на прочтение
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В Херсонской области "расцвел хлопок" на складе оккупантов (фото, видео)

Скриншот с видео

В Антоновке Херсонской области 2 сентября были слышны взрывы. Вероятно, были нанесены удары по складу боеприпасов российских войск.

По словам местных жителей, повреждены катера оккупантов возле паромной переправы.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".

"В Антоновке Херсонской области снова состоялся хлопок. По словам местных жителей, прилетело в склад боеприпасов и техники. Также сообщают о повреждении катеров рашистов возле паромной переправы", – говорится в опубликованной информации.

Напомним, ВСУ уничтожили базу российских военных в Таврийске Херсонской области.

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Дата публикации
Просмотры
2376
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