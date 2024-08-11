В Херсонской области РФ обстреляла Антоновку: один человек погиб, четверо ранены

Россия продолжает атаковать украинские города.
Российские войска днем 11 августа обстреляли Антоновку в Херсонской области. В результате атаки 72-летняя женщина получила минно-взрывную травму и была госпитализирована.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация и областная прокуратура.
Утром в этот же день под обстрел попало гигантское. 81-летней женщине была оказана медицинская помощь на месте.
После обеда оккупанты атаковали Антоновку с беспилотников. В результате погибла 93-летняя женщина, а еще трое местных жителей (49-летний мужчина и две женщины в возрасте 55 и 66 лет) получили травмы и были доставлены в больницу.
Напомним, во время ночного удара российских баллистических ракет по Киевской области погибли отец и сын, еще три человека получили ранения. Согласно мониторингу ООН, с начала боевых действий в Украине пострадали по меньшей мере 33 878 гражданских лиц, из которых подтверждено гибель 11 284. Россия, которая в течение двух суток убила по меньшей мере 15 мирных жителей Украины, в том числе троих детей, обратилась в ООН с жалобой на нарушение прав человека в Курской области и требовала осуждения действий Украины.
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