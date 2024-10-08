РФ обстреляла Антоновку: один человек погиб, шестеро получили ранения

Российские войска совершили атаку на Антоновку, в результате которой пострадали шесть местных жителей. К сожалению, один человек погиб, службы устанавливают его личность.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В больницу доставили мужчин, 53, 48 и 27 лет, а также 42-летнюю женщину. У пострадавших – взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Они – под наблюдением врачей", — рассказал он о последствиях атаки.

Он сообщил, что также медики "скорой" на месте происшествия оказали помощь 46-летней местной жительнице.

Напомним, 8 октября РФ атаковала Харьков, в результате чего были ранены 16 человек, среди которых 16-летняя девушка.

Читайте также: