В Херсонской области россияне из-за паводка отошли на 5-15 км: как это повлияло на обстрелы региона

На левом берегу Херсонской области российские оккупационные войска оттащили свои подразделения на 5-15 км – в зависимости от уровня паводка, возникшего из-за подрыва Каховской ГЭС. Это немного усложнило их возможность терроризировать правобережную часть области.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Отслеживая ситуацию с поведением врага на левом берегу, может констатировать, что они оттягивают свои подразделения, начали они это движение за несколько дней до этого теракта, и мы осознавали, что они готовятся", — сказала Гуменюк.

Теперь возможность окупантов терроризировать правобережную Херсонщину из минометов усложнена из-за увеличения расстояния. Впрочем, россияне продолжают обстреливать мирные населенные пункты из артиллерии, реактивных систем залпового огня и наносить удары авиабомбами.

По словам Гуменюк, сейчас ситуация в Херсонской области затруднена.

Как сообщалось, после подрыва 6 июня Каховской ГЭС в Херсонской области оккупанты не могут эвакуироваться. Кроме того, часть техники и людей россияне потеряли под этой водой, потому что не доверяли друг другу и не извещали о своих планах.

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