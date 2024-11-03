В Херсонской области россияне обстреляли карету "скорой": травмированные медики (фото)

В Херсонской области 3 ноября около 11:00 российские военные нанесли удар по поселку Белозерка. В результате обстрела пострадала бригада скорой помощи.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В результате обстрела в Белозерке была разрушена крыша жилого дома, выбиты стекла и двери. Повреждены кровля и окна медицинского учреждения, а также автомобиль скорой помощи. Двое медицинских работников получили ранения.

У раненых медицинских работников были обнаружены минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Один из фельдшеров получил обломочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В результате атаки также пострадал автомобиль скорой помощи.

Последствия обстрела/Херсонская ОГА

Напомним, бывший городской голова и нынешний командир роты огневой поддержки 5 ОШБр Николай Зинько в интервью TSN.UA сообщил, что часть сил и средств с восточного фронта враг перебросил на Курщину. Он также отметил, что после Курской операции украинские военные ощутили облегчение в применении российских дронов.

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