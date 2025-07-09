В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на годовалого ребенка

Херсонская область

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В селе Правдино Белозерской общины Херсонской области россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которая находилась во дворе дома. Ребенок погиб.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

«К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте. Мои искренние соболезнования родным и близким невинно убитого малыша», — отметил чиновник.

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Он уточнил, что бригада «скорой» оказала помощь 64-летней местной жительнице, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Напомним, российская армия нанесла авиаудар по населенному пункту Таврическое в Белозерском районе Херсонской области.

В результате атаки погиб мирный житель 1987 года рождения. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Мои соболезнования родным и близким убитого», – добавил глава области Прокудин.

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