ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1156
Время на прочтение
1 мин

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на годовалого ребенка

Российские террористы оборвали еще одну детскую жизнь в Херсонской области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Херсонская область

Херсонская область

В селе Правдино Белозерской общины Херсонской области россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которая находилась во дворе дома. Ребенок погиб.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

«К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте. Мои искренние соболезнования родным и близким невинно убитого малыша», — отметил чиновник.

Он уточнил, что бригада «скорой» оказала помощь 64-летней местной жительнице, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Напомним, российская армия нанесла авиаудар по населенному пункту Таврическое в Белозерском районе Херсонской области.

В результате атаки погиб мирный житель 1987 года рождения. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Мои соболезнования родным и близким убитого», – добавил глава области Прокудин.

Дата публикации
Количество просмотров
1156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie