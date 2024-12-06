В Херсонской области россияне сосредоточили 300 лодок: есть ли угроза форсирования Днепра

Около 300 лодок сосредоточили оккупанты в Херсонской области. Вооруженные силы Украины готовы к любым событиям.

Об этом заявил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин в телемарафоне.

Он также отметил, что наличие лодок не свидетельствует о готовности РФ к серьезному наступлению с форсированием Днепра возле Херсона.

"Нельзя сказать, что это какая-то серьезная угроза. Для наступления необходимо переправить и боевую технику. Для этого нужно оборудовать переправу, иметь какие-то средства. А 300 лодок – на каждую посадят пять штурмовиков. Как они будут совершать эти переправы?" – сказал он.

По его данным, сегодня – под контролем украинских военных находится этот участок.

"Тактика российских войск больше похожа на разведывательно-поисковые действия. Однако форсирование Днепра — это сложная операция, требующая большой подготовки, которой трудно укрыться перед современными средствами разведки", — добавил он.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские войска готовятся к возможному штурму правого берега Днепра.

"Мы давно владели этой информацией и готовились. Военные тоже все понимают. Будем реагировать в соответствии с ситуацией", — отметил он.