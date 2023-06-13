В Херсонской области россияне убили священника, который в храме раздавал гуманитарку: история отца Николая и фото

Отец раздавал гуманитарную помощь.
В поселке Белозерка Херсонской области во вторник, 13 июня, российские террористы убили отца Николая Палагнюка, который в то время в храме раздавал гуманитарную помощь.
Об этом говорится на странице проекта "Их убила Россия".
Российские террористы во вторник, 13 июня, обстреляли Иоанно-Предтеченский храм. От полученных травм на месте трагедии погиб отец Николай Палагнюк.
"Отец Николай получил минно-взрывную травму с травматической ампутацией верхних конечностей и головы", — говорится в сообщении.
Известно, что священник перед смертью раздавал на территории храма гуманитарную помощь пострадавшим из-за теракта на Каховской ГЭС. Погибшему священнику было 72 года.
Примечательно, что отец Николай Палагнюк был священником УПЦ МП. Она подчиняется РПЦ, поддерживающей массовые убийства украинцев, а митрополит Кирилл благословляет российскую террористическую армию.
Напомним, в Житомирской области митрополит УПЦ МП и его секретарь получили подозрение. Они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь.
Также архиепископ УПЦ МП Иона (Черепанов) заявил, что подрыв Каховской ГЭС – якобы знак от бога за то, что из Киево-Печерской лавры выселяют Московский патриархат.
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