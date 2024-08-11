В Херсонской области россияне ударили по магазину и жилым домам: есть погибшие

Более 10 человек получили ранения из-за атак.

Во время обстрелов Херсонщины погиб мужчина, еще 11 человек получили ранения, среди них — ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Россияне попали в админздание и магазин. Пострадали также жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе две многоэтажки и 23 частных дома. Также оккупанты повредили газопроводы, складское помещение, хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

"В промежутке между 06:00 10.08 и 06:00 11.08 под вражеским огнем и авиаударами оказались город Херсон, а также Приозерное, Антоновка, Никольское, Одрадокаменка, Белозерка, Садовое, Станислав, Понятовка, Правдино, Широкая Балка, Приднепровское и Новорайск", — добавил Прокудин.

Ранее стало известно, что в Херсонской области расширили обязательную эвакуацию из-за террора россиян. Прокудин призвал эвакуироваться всех, кто остается в громадах со сложной ситуацией.

Херсонщина, Житомирщина, Одесская область, Харьковщина, Донецкая область! Враг стреляет везде, куда может достать!

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