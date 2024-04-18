В Херсонской области россияне ударили в жилые кварталы: много раненых

Были также зафиксированы попадания в админздание и частный автомобиль.

Россияне продолжают терроризировать Херсонщину – обстрелы не утихают ни днем, ни ночью.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, за прошедшие сутки противник обстреливал Михайловку, Берислав, Новотягинку, Чайкино, Антоновку, Змиевку, Гавриловку, Ивановку и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены два частных дома. Были зафиксированы попадания в админздание и частный автомобиль", — написал он.

Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения.

"Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины уничтожили над территорией нашей области один "Shahed-131/136", — добавил Прокудин.

Ранее глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне все еще верят, что смогут взять под свой контроль правый берег Херсонщины, но таких шансов у них нет. В результате днем и ночью не прекращаются обстрелы.

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