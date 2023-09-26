В Херсонской области россияне увеличивают количество госпиталей из-за больших потерь

Жители временно оккупированных территорий Харьковской области рассказали, что россияне увеличивают количество госпиталей на ТОТ, куда постоянно свозят раненых.

Об этом он сообщил экс-заммэра Херсона Роман Головня в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне действительно постоянно перемещают свои подразделения поближе к берегам Днепра.

"Стоит отметить, что на левом берегу Днепра увеличилась интенсивность боевых действий. Я думаю, что враг не без причин свирепствует на этом участке фронта. Увеличение интенсивности боевых действий в первую очередь связано с действиями наших военных. Поскольку поступает информация об активной работе ВСУ вдоль всего русла Днепра", — рассказал Головня.

Между тем, наши военные активно работают на отдельных участках фронта у берегов Днепра и в районе островов.

"Местные жители на временно оккупированных территориях Херсонщины постоянно сообщают об активном движении окупантов как в сторону берегов Днепра, так и в другую сторону. Также наши граждане сообщают, что россияне увеличивают количество госпиталей на ТОТ. Это говорит о больших потерях окупантов", — добавил он. .

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.