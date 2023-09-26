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В Херсонской области россияне увеличивают количество госпиталей из-за больших потерь

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Херсонской области россияне увеличивают количество госпиталей из-за больших потерь

Какая ситуация на Херсонщине / Фото: Associated Press

На левом берегу Днепра увеличилась интенсивность боевых действий.

Жители временно оккупированных территорий Харьковской области рассказали, что россияне увеличивают количество госпиталей на ТОТ, куда постоянно свозят раненых.

Об этом он сообщил экс-заммэра Херсона Роман Головня в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне действительно постоянно перемещают свои подразделения поближе к берегам Днепра.

"Стоит отметить, что на левом берегу Днепра увеличилась интенсивность боевых действий. Я думаю, что враг не без причин свирепствует на этом участке фронта. Увеличение интенсивности боевых действий в первую очередь связано с действиями наших военных. Поскольку поступает информация об активной работе ВСУ вдоль всего русла Днепра", — рассказал Головня.

Между тем, наши военные активно работают на отдельных участках фронта у берегов Днепра и в районе островов.

"Местные жители на временно оккупированных территориях Херсонщины постоянно сообщают об активном движении окупантов как в сторону берегов Днепра, так и в другую сторону. Также наши граждане сообщают, что россияне увеличивают количество госпиталей на ТОТ. Это говорит о больших потерях окупантов", — добавил он. .

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Дата публикации
Просмотры
19
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