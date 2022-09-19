В Херсонской области российская ДРГ атаковала позиции ВСУ: в ОК "Юг" рассказали подробности

В районе поселка Архангельское Херсонской области российская ДРГ в ночь на 19 сентября пыталась атаковать украинские позиции.

Российские захватчики получили бой и были вынуждены оперативно бежать.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

Враг продолжает вести оборонные действия на рубежах обороны, наносит ракетно-артиллерийские удары по позициям наших войск, на отдельных участках линии столкновения пытается контратаковать, ведет аэроразведку и выискивает способы проникновения в тыл наших позиций.

"Около полуночи в районе Архангельского вражеского ДРГ количеством до 10 человек пыталась зайти в тыл нашего подразделения, но была обнаружена и поражена. В результате стрелкового боя, с потерями враг отступил", — сообщили в ОК "Юг".

Напомним, эксперт оценил риски повторного нападения из Беларуси.

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