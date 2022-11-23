В Херсонской области российские оккупанты охотились за главами громад, которые не подчинились врагам

Стало известно, за кем охотился враг.

Российские оккупационные власти на Херсонщине охотились за людьми, которые оставались верными Украине.

Об этом сообщает МВД Украины в сообщении Facebook.

Среди пострадавших – активисты, участники антитеррористической операции, бывшие военнослужащие и правоохранители, оставшиеся в Херсоне или области во время оккупации. Пока неизвестно место нахождения некоторых председателей территориальных громад, которые не подчинились врагам.

Также читайте В МВД рассказали, сколько изменников Украины удалось задержать на Херсонщине

Ситуация в Херсонской области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что обстрелы Херсона были прогнозированы. Также сейчас больше всего боев идет на Бахмутском направлении.

Тем временем коллаборанты из Херсона и Запорожья бегут в Крым. Приспешники кафиров расселились в двух пансионатах Севастополя. Там предатели надеются укрыться от уголовной ответственности, однако наказание неизбежно.

Отметим, что правоохранители открыли 38 уголовных производств по фактам обстрелов Херсонщины со стороны оккупантов.

Первый концерт в освобожденном Херсоне: оркестр ВМС Украины устроил праздник для горожан