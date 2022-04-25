В Херсонской области российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону админграниц

В Херсонской области российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону админграниц

В Херсонской области российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении административных границ области.

Однако в ответ на это получают артиллеристские удары от украинских военных.

Об этом на брифинге 25 апреля сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Враг пытается продвигаться в сторону административных границ области на Правобережье. Наши войска наносят им артиллеристские удары: бьют по складам, пунктам управления и скоплениям вражеских войск”, — отметил Алексей Арестович.

Напомним, что россияне завербовали троих северодонетчан, которые за авто "сдавали" позиции в собственном городе.

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