В Херсонской области российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону админграниц

В Херсонской области российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении административных границ области.
Однако в ответ на это получают артиллеристские удары от украинских военных.
Об этом на брифинге 25 апреля сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Враг пытается продвигаться в сторону административных границ области на Правобережье. Наши войска наносят им артиллеристские удары: бьют по складам, пунктам управления и скоплениям вражеских войск”, — отметил Алексей Арестович.
Напомним, что россияне завербовали троих северодонетчан, которые за авто "сдавали" позиции в собственном городе.
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