В Херсонской области российские военные похитили главу Миловской общины

Яхниенко увезли в неизвестном направлении.

В Херсонской области российские военные похитили председателя Миловской общины Олега Яхниенко, сообщил Каховский городской голова Виталий Немерец.

Немерец отметил, что 28 марта Олег Яхниенко был вывезен в неизвестном направлении.

Напомним, со времени войны, от 24 февраля, оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.

Оккупанты снова похищают руководителей украинских общин. Теперь в Херсонской области похитили председателя Берислава Александра Шаповалова и председателя Голой Пристани Александра Бабича.

Об этом сообщил мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины (АМУ) Виталий Кличко в Telegram.