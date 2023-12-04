В Херсонской области российский оккупант застрелил командира и ранил сослуживца: фото

Как выяснилось, погибший и раненый перед этим насмехались над фамилией стрелка.

В Херсонской области произошла смертельная перестрелка российских военнослужащих.

Об этом сообщил источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ.

"В результате конфликта замкомандира взвода 1 батальона 1218 полка сержант Михаил Хохлов (на фото слева) из АК-74 убил своего командира Ивана Кривошеева (по центру) и ранил в шею сослуживца Александра Лыкова (справа)", — говорится в сообщении.

Участники перестрелки / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

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Предварительно, накануне события все трое выпивали, в какой-то момент над Хохловом стали смеяться из-за его фамилии, что явно не понравилось бойцу и он выхватил автомат.

В настоящее время стрелок задержан и передан на поруки комендатуры 1218 полка оккупационной армии РФ.

Известно, что большинство военнослужащих этого полка мобилизованы, они прибыли из разных уголков России. У всех троих домах остались дети.

Напомним, на южном фронте российских оккупантов гонят в атаки на собственные минные поля.

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