В Херсонской области рыбак подорвался на вражеской мини — ему ампутировало конечность

В результате подрыва ему ампутировало правую нижнюю конечность.

В селе Бобровый Угол Херсонской области на вражеской мине подорвался рыбак.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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По информации местных властей, 33-летний рыбак наткнулся на противопехотную мину. В результате подрыва ему травматически ампутировало правую нижнюю конечность. Раненого госпитализировали.

"В очередной раз напоминаем! Пребывание вблизи водоемов, в лесной зоне — крайне опасно. Территории области заминированы", — предупредили в ОВА.

Напомним, в Харьковской области подорвалася машина механизированного разминирования.

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