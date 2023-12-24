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В Херсонской области рыбак подорвался на вражеской мини — ему ампутировало конечность

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
189
Время на прочтение
1 мин
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В Херсонской области рыбак подорвался на вражеской мини — ему ампутировало конечность

Рыбалка / Фото: pixabay.com

В результате подрыва ему ампутировало правую нижнюю конечность.

В селе Бобровый Угол Херсонской области на вражеской мине подорвался рыбак.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

По информации местных властей, 33-летний рыбак наткнулся на противопехотную мину. В результате подрыва ему травматически ампутировало правую нижнюю конечность. Раненого госпитализировали.

"В очередной раз напоминаем! Пребывание вблизи водоемов, в лесной зоне — крайне опасно. Территории области заминированы", — предупредили в ОВА.

Напомним, в Харьковской области подорвалася машина механизированного разминирования.

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