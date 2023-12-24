В Херсонской области рыбак подорвался на вражеской мини — ему ампутировало конечность

В результате подрыва ему ампутировало правую нижнюю конечность.
В селе Бобровый Угол Херсонской области на вражеской мине подорвался рыбак.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
По информации местных властей, 33-летний рыбак наткнулся на противопехотную мину. В результате подрыва ему травматически ампутировало правую нижнюю конечность. Раненого госпитализировали.
"В очередной раз напоминаем! Пребывание вблизи водоемов, в лесной зоне — крайне опасно. Территории области заминированы", — предупредили в ОВА.
Напомним, в Харьковской области подорвалася машина механизированного разминирования.
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