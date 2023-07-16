В Херсонской области сдетонировал неизвестный предмет: двое мальчиков получили травмы

В Херсонской области двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного объекта.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Инцидент произошел в селе Трифоновка. Там дети нашли на улице неизвестный предмет.

"Во время игры устройство сдетонировало, в результате этого двое мальчиков 8 и 10 лет травмировались. У обоих — черепно-мозговые травмы и контузии. 8-летний ребенок также получил еще и осколочные ранения туловища, рук и ожогов ноги. Мальчиков госпитализировали в состоянии средней тяжести. Им предоставляется необходимая медицинская помощь", — написал он.

Напомним, в Херсоне погиб мужчина, пытавшийся самостоятельно разобрать боеприпас.

Читайте также: