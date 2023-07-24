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На Херсонщине Силы обороны уничтожили шесть вражеских систем ПВО

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На Херсонщине Силы обороны уничтожили шесть вражеских систем ПВО

Уничтоженная российская ПВО в Херсоне / Фото с Facebook-страницы Сергея Хланя

Вражеские самолеты тактической авиации задерживаются в зоне, недостижимой для нашей ПВО, для того, чтобы оттуда выпускать управляемые авиабомбы на расстояние 50-60 км.

На Херсонщине враг мощно применяет авиацию с управляемыми авиационными бомбами, поэтому уничтожение их систем ПВО – это один из элементов ослабления вражеской авиации. Силы обороны уничтожили шесть вражеских систем противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Мы на нашем участке отработали по шести системам вражеской ПВО, и они уже неспособны защищать те самолеты. Самолеты тактической авиации в нашем направлении задерживаются в зоне, недостижимой для нашей ПВО, для того, чтобы оттуда выпускать управляемые авиабомбы на расстояние 50-60 км. И это пока делает их недостижимыми для нашего поражения. Но мы все же работаем над развитием своей тактики и продолжаем защищать полосу на левом берегу для того, чтобы там закрепляться уже в более безопасной ситуации… Пока все это контрбатарейная работа", - сказала Гуменюк.

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что на левобережье Херсонской области сейчас идет контрбатарейная борьба, и украинские военные пытаются вычистить определенную территорию, которой защитники затем смогут овладеть без угрозы для жизни воинов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 июля, провел специальное заседание Ставки. Он сообщил, что украинские военные готовят российским террористам ответы на их удары по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1764
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