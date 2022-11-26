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В Херсонской области со времени деоккупации Россия убила более 30 гражданских

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Херсонской области со времени деоккупации Россия убила более 30 гражданских

Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных жителей.

В Херсонской области со времени деоккупации Россия уже убила 32 гражданских.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

"Ежедневные российские обстрелы уничтожают город и убивают мирных местных жителей. Всего со времени деоккупации Россия убила в Херсонской области 32 гражданских", — написал он.

Клименко отметил, что на освобожденных территориях региона уже возобновлена работа семи подразделений полиции. Четыре из них – в самом Херсоне. На улицах областного центра дежурят 44 патруля. В общей сложности на территории Херсона несут службу 850 полицейских.

Также работают и специализированные следственно-оперативные группы, документирующие военные преступления российских военнослужащих и их пособников. Пока таких в Херсонской области зафиксировано 578.

Кроме того, саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов.

Напомним, в Херсонской области российские кафиры охотились за головами общин, которые не подчинились врагам.

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Дата публикации
Просмотры
706
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