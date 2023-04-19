В Херсонской области срочник Нацгвардии стал дезертиром и перешел на сторону России

Подозреваемый во второй день войны стал дезертиром, а затем согласился работать на Россию.

В Херсонской области заочно объявили подозрение военному срочной службе, служившему в составе Национальной гвардии Украины. Он стал дезертиром и перешел на сторону России.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

25 февраля 2022 года солдат покинул пункт дислокации своей воинской части и до сих пор уклоняется от службы. Известно, что он перешел на сторону России и служил в фейковом "правоохранительном подразделении" в должности "младшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска УМВД по городу Херсону".

Военному инкриминируют дезертирство и государственную измену – ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Напомним, бывший народный депутат в Харьковской области поддерживал Россию и агитировал за оккупантов: он изготовлял и раздавал местным листовки.

Также СБУ разоблачила местного жителя, который помогал России распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице.

Читайте также: