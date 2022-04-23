В Херсонской области украинские защитники ликвидировали двух российских генералов — разведка

В Херсонской области украинские защитники ликвидировали двух российских генералов — разведка

В Херсонской области 22 апреля украинские воины ликвидировали двух российских генералов, издававших приказы об убийствах мирного населения.

Один из генералов тяжелораненый, его эвакуировали в критическом состоянии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном растоянии от линии боевого столкновения в Херсонской области", — говорится в сообщении.

В результате удара украинских военных, был уничтожен передовой пункт управления 49А. Два генерала оккупантов ликвидированы, один из них тяжело ранен, его эвакуировали в критическом состоянии. Личная информация сейчас уточняется.

"Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей Украинской земле!" — отметили в ГУР МО.

Напомним, российские оккупанты начали принудительно "мобилизовать" мужчин на временно захваченной территории Херсонской области, чтобы потом бросить их на войну против сограждан.

Как украинская разведка вычисляет генералов российской армии

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