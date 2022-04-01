В Херсонской области украинские защитники освободили 11 населенных пунктов

Также ВСУ захватили в качестве трофеев немало российской техники.

В Херсонской области украинские защитники освободили от оккупантов и взяли под контроль 11 населенных пунктов.

Об этом информирует Группировка войск "Юг".

Были освобождены следующие населенные пункты Херсонщины:

Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

Местное население благодаря украинским военным наконец-то может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания).

"В свою очередь жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников", — говорится в сообщении.

Также ВСУ захватили в качестве трофеев немало российской техники, в том числе танки Т-64 ( с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБа.

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